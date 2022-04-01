Ціни на нафту продовжують знижуватися після рекордного за два роки обвалу

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,2% до 104,54 доларів за барель після падіння на 5,6% у четвер. Ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 0,5% доларів 99,75 доларів за барель після зниження на 7% у четвер.

Оголошення США викликало падіння цін у четвер. Два еталонні контракти зазнали збитків у розмірі близько 13% за тиждень, що стало найбільшим за два роки.

Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) повинні зустрітися в п'ятницю, щоб обговорити подальший екстрений випуск нафти, який послідує за їх угодою від 1 березня про випуск близько 60 мільйонів барелів.

Президент США Джо Байден у четвер оголосив про випуск 1 млн барелів на добу протягом шести місяців, починаючи з травня. Це буде найбільший викид зі стратегічного нафтового резерву США (SPR).

Мета полягає в тому, щоб компенсувати перебої з поставками нафти з Росії, на яку поширюються санкції після її вторгнення в Україну.

Трейдери чекають, скільки нафти погодяться випустити країни МЕА, але не очікують, що це матиме довгостроковий вплив на ринок.

"Попередні випуски SPR зажадали часу, щоб вийти на ринок, і вони мало вплинули на ціни", - відзначають аналітики ANZ Research.

У той час як Байден закликав виробників США збільшити видобуток, аналітики ANZ заявили, що масовий випуск SPR може мати неприємні наслідки і відбити у виробників бажання бурити більше.

"Масштаб пропонованого випуску досить великий, щоб в основному або навіть повністю заповнити дефіцит пропозиції на ринку сирої нафти протягом певного періоду", - сказав аналітик по сировинних товарах Commonwealth Bank Тобін горі.

"Ця дія, швидше за все, обмежить ціни на цей період, після чого ринок буде покладатися на ОПЕК + в питанні збільшення видобутку", - сказав він.

Організація країн-експортерів нафти і її союзники, включаючи Росію, об'єднані під загальною назвою ОПЕК+, дотримувалися планів по збільшенню видобутку на скромні 432 тисяч барелів на день в травні, незважаючи на тиск Заходу на Саудівську Аравію і Об'єднані Арабські Емірати з метою використовувати свої вільні потужності для збільшення видобутку нафти.