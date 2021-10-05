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Цены на нефть превысили 83 доллара впервые с октября 2018 года

Автор: Александр Мороз

Цены на нефть североморской марки Brent поднялись выше 83 долларов за баррель. Это максимальная отметка с октября 2018 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

В частности, по состоянию на 18:20 по киевскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 83,04 доллара за баррель. С начала торговой сессии стоимость прибавила более 2%.

Цены на нефть растут на решении участников ОПЕК+ придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи сырья на 400 тысяч баррелей ежемесячно.

Напомним, сегодня свои максимумы обновляет и цена на газ на европейском рынке, которая уже превысила 1450 долларов за тысячу кубометров.

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Нефть