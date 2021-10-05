Цены на нефть превысили 83 доллара впервые с октября 2018 года

Цены на нефть североморской марки Brent поднялись выше 83 долларов за баррель. Это максимальная отметка с октября 2018 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE .

В частности, по состоянию на 18:20 по киевскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 83,04 доллара за баррель. С начала торговой сессии стоимость прибавила более 2%.

Цены на нефть растут на решении участников ОПЕК+ придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи сырья на 400 тысяч баррелей ежемесячно.