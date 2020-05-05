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Цены на нефть превысили 30 долларов впервые с середины апреля

Новости » Финансовый кризис 2020     05.05.2020 - 17:10
Цены на нефть превысили 30 долларов впервые с середины апреля
Фото: добыча нефти (pxhere.com)

Цены на нефть Brent за два дня выросли на пять долларов

Цены на нефть североморской марки Brent впервые с середины апреля превысили отметку 30 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 16:40 по киевскому времени цены на нефть марки Brent достигли 30,09 доллара за баррель, что почти на 11% выше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

В то же время июньский фьючерс на американскую нефть марки WTI вырос на 16,04% - до 23,66 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь построит магистральный нефтепровод "Гомель-Горки" в целях диверсификации поставок нефти. В частности, по этому нефтепроводу будет поставляться нефть из Украины и Польши.

На прошлой неделе Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп угрожал вывести американские войска с территории Саудовской Аравии, если Эр-Рияд не сократит объемы нефтедобычи. Якобы Трамп заявил об этом в телефонном разговоре с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Данная беседа состоялась за 10 дней до объявления об историческом сокращении объемов нефтедобычи странами ОПЕК.

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