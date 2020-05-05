Ціни на нафту перевищили 30 доларів вперше з середини квітня

Фото: видобуток нафти (pxhere.com)

Ціни на нафту Brent за два дні зросли на п'ять доларів

Ціни на нафту північноморської марки Brent вперше з середини квітня перевищили позначку 30 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 16:40 за київським часом ціни на нафту марки Brent досягли 30,09 долара за барель, що майже на 11% вище в порівнянні із закриттям попередньої сесії.

У той же час червневий ф'ючерс на американську нафту марки WTI зріс на 16,04% - до 23,66 долара за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь побудує магістральний нафтопровід "Гомель-Гірки" в цілях диверсифікації поставок нафти. Зокрема, по цьому нафтопроводу буде поставлятися нафта з України та Польщі.

Минулого тижня Reuters повідомляло, що президент США Дональд Трамп погрожував вивести американські війська з території Саудівської Аравії, якщо Ер-Ріяд не скоротить обсяги нафтовидобутку. Нібито Трамп заявив про це в телефонній розмові з наслідним принцом Мухаммедом бен Салманом. Ця бесіда відбулася за 10 днів до оголошення про історичне скорочення обсягів нафтовидобутку країнами ОПЕК.