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Цены на нефть поднялись выше 120 долларов перед саммитом ЕС по санкциям против РФ

Фото: цены на нефть выросли до 120 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть поднялись выше 120 долларов за баррель в понедельник, 30 мая, достигнув максимума более чем за два месяца. Трейдеры ждут, будет ли на заседании Европейского союза достигнуто соглашение о запрете импорта российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent, выросли на 0,5%, до 120,02 доллара за баррель.

Лидеры ЕС должны встретиться в понедельник и вторник, чтобы обсудить шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину,

"Макроэкономический фон продолжает меняться, и это будет определять, насколько улучшится спрос на нефть в течение следующих 12 месяцев", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

По его словам, геополитика по-прежнему важна, но значительная часть снижения зависимости Европы от российских энергоносителей уже учтена в цене.

Правительства ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, но продолжат переговоры о запрете морских поставок при разрешении поставок по трубопроводу в преддверии саммита в понедельник днем.

Любой дальнейший запрет на российскую нефть ужесточит ситуацию на рынке сырой нефти, который и без того перегружен из-за растущего спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в преддверии пикового летнего сезона спроса в США и Европе.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС против России будет распространяться на сырую нефть и нефтепродукты, которые поставляются в страны-государства ЕС. Однако временно эмбарго не будет вводиться на нефть, которая поставляется по трубопроводам.

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Нефть