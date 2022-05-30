Цены на нефть поднялись выше 120 долларов перед саммитом ЕС по санкциям против РФ

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent, выросли на 0,5%, до 120,02 доллара за баррель.

Лидеры ЕС должны встретиться в понедельник и вторник, чтобы обсудить шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину,

"Макроэкономический фон продолжает меняться, и это будет определять, насколько улучшится спрос на нефть в течение следующих 12 месяцев", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

По его словам, геополитика по-прежнему важна, но значительная часть снижения зависимости Европы от российских энергоносителей уже учтена в цене.

Правительства ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, но продолжат переговоры о запрете морских поставок при разрешении поставок по трубопроводу в преддверии саммита в понедельник днем.

Любой дальнейший запрет на российскую нефть ужесточит ситуацию на рынке сырой нефти, который и без того перегружен из-за растущего спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в преддверии пикового летнего сезона спроса в США и Европе.