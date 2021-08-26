Цены на нефть перешли к снижению на фоне опасений по поводу COVID-19

Цены на нефть снижаются в четверг, 26 августа, после трех дней роста. Возобновившиеся опасения по поводу спроса на фоне роста случаев COVID-19 прервали ралли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Нефть марки Brent упала на 1%, до 71,54 доллара за баррель к 15:30 по киевскому времени после роста на 1,7% в среду. Нефть WTI подешевела 1,15%, до 67,58 доллара за баррель после роста на 1,2% на предыдущей сессии.

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы нефти в США падали на прошлой неделе третью неделю подряд, а общий спрос на топливо вырос до максимума с марта 2020 года. Однако картина спроса не совсем оптимистичная.

"На данный момент потребители в США, похоже, не обращают внимания на распространение варианта Delta. Тем не менее, похоже, что мы приближаемся к пику спроса в США, который будет сдерживать цены на нефть", - говорится в сообщении Capital Economics.

Восстановление производства в Мексике, где в воскресенье в результате пожара на морской платформе погибло по меньшей мере пять рабочих и было выбито чуть более 400 тыс. баррелей в сутки, также оказывает давление на цены.

Кроме того, новые вспышки COVID-19, вызванные Delta-вариантом коронавируса, вызывают опасения по поводу силы восстановления экономики во всем мире.