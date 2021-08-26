ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ціни на нафту перейшли до зниження на тлі побоювань з приводу COVID-19

Новость на русском →
Україна, Четвер 26 серпня 2021 15:47
Ціни на нафту перейшли до зниження на тлі побоювань з приводу COVID-19 Фото: нафта подешевшала після триденного зростання (oilprice.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знижуються в четвер, 26 серпня, після трьох днів зростання. Відновилися побоювання з приводу попиту на тлі зростання випадків COVID-19 перервали ралі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нафта марки Brent впала на 1%, до 71,54 долара за барель до 15:30 за київським часом після зростання на 1,7% в середу. Нафта WTI подешевшала 1,15%, до 67,58 долара за барель після зростання на 1,2% на попередній сесії.

Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що запаси нафти в США падали минулого тижня третій тиждень поспіль, а загальний попит на паливо виріс до максимуму з березня 2020 року. Однак картина попиту не зовсім оптимістична.

"На даний момент споживачі в США, схоже, не звертають уваги на поширення варіанту Delta. Тим не менш, схоже, що ми наближаємося до піку попиту в США, який буде стримувати ціни на нафту", - йдеться в повідомленні Capital Economics.

Відновлення виробництва в Мексиці, де в неділю в результаті пожежі на морській платформі загинуло щонайменше п'ять робітників і було вибито трохи більше 400 тис. барелів на добу, також чинить тиск на ціни.

Крім того, нові спалахи COVID-19, викликані Delta-варіантом коронавірусу, викликають побоювання з приводу сили відновлення економіки в усьому світі.

Нагадаємо, інвестори вважають, що обмежена пропозиція і зростання числа вакцинацій допоможуть компенсувати будь-який вплив на попит на нафту через зростання кількості випадків COVID-19 у всьому світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
DAILY
Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років
Олександр Білоусфінансовий редактор Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років