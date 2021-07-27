Нефть дорожает на фоне роста числа вакцинаций от COVID-19 и восстановления спроса

Цены на нефть выросли во вторник, 27 июля. Инвесторы полагают, что ограниченное предложение и рост числа вакцинаций помогут компенсировать любое влияние на спрос из-за роста числа случаев COVID-19 во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,46% до 74,84 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,28%, до 72,11 долларов за баррель.

Цены выросли даже после того, как Соединенные Штаты выпустили предупреждения о поездках в Испанию и Португалию из-за роста случаев COVID-19, а представитель Белого дома сказал, что более широкие ограничения на поездки не будут отменены из-за очень заразного варианта Delta и роста инфекций в США.

"Цены на нефть будут колебаться на этой неделе после восстановления всех потерь от "Delta-спада" с понедельника прошлой недели", - написал в записке Джеффри Халли, старший аналитик азиатско-тихоокеанского рынка OANDA.

Обнадеживающим признаком спроса на топливо является то, что в понедельник Великобритания сообщила о самом низком дневном общем количестве новых случаев COVID-19 с 4 июля, предполагая, что недавний всплеск инфекций преодолел свой пик.

Аналитики, отслеживающие данные о мобильности, по-прежнему уверены в спросе на топливо, рассчитывая на вакцинацию, чтобы защититься от новых строгих ограничений.

Ожидается, что мировые нефтяные рынки останутся в дефиците, несмотря на решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников (ОПЕК+), увеличить добычу до конца года.