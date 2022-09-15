Цены на нефть перешли к росту: что влияет на стоимость топлива

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,02% до 94,12 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate выросла 0,2%, до 88,66 долларов.

"Цены на нефть учитывают условия глобальной рецессии, но даже при неизменном глобальном росте спрос на нефть останется достаточно высоким по сравнению с продолжающимися опасениями по поводу предложения", - сказал Клиффорд Беннетт, главный экономист ACY Securities, в заметке.

По словам Беннетта, в последнее время рынок сосредоточился на спросе, но, вероятно, слишком сильно рассчитал падение фактического спроса, в то время предложение все еще может быть несколько проблематичным.

Растущая вероятность остановки железной дороги в США из-за продолжающегося трудового спора также оказывает поддержку рынку. Три профсоюза ведут переговоры о новом контракте, который может повлиять на железнодорожные перевозки, которые важны для поставок нефти и нефтепродуктов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в среду, что ожидает повсеместного перехода с газа на нефть для целей отопления, отметив, что в период с октября 2022 года по март 2023 года в среднем будет 700 тысяч баррелей в сутки, что вдвое больше, чем год назад. Это, наряду с общими ожиданиями слабого роста предложения, также способствовало росту рынка.

Но данные, опубликованные Управлением энергетической информации, показали, что запасы сырой нефти и дистиллятов в США за последнюю неделю выросли больше, чем ожидалось, что свидетельствует о более слабом спросе на топливо и сдерживании цен на нефть.

Между тем, ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США будут продолжать омрачать рынок и ограничивать отскок цен на нефть, считают аналитики Haitong Futures.