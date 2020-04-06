Цены на нефть падают после переноса встречи ОПЕК+

Цены на нефть снизились в понедельник, 6 апреля, после того, как Саудовская Аравия и Россия отложили встречу, на которой обсудят сокращение производства, что может частично уменьшить избыточное предложение на мировых рынках в условиях падения мирового спроса из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent упала на 1,9% до 33,45 долларов за баррель, нефть WTI подешевела на 3,5%, до 27,35 долларов за баррель.

В конце прошлой недели цены резко выросли, причем фьючерсы Brent и WTI показали рекордный процентный прирост за неделю в надеже на то, что ОПЕК и ее союзники заключат соглашение о сокращении поставок нефти не менее чем на 10 млн баррелей в сутки.

Первоначально Саудовская Аравия и Россия должны были встретиться в понедельник, чтобы обсудить сокращения производства, но теперь встреча перенесена на 9 апреля, после того как они обвинили друг друга в срыве переговоров в марте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он введет тарифы на импорт сырой нефти, если ему будет необходимо защитить американских энергетиков от падения цен на нефть, которое усугубилось в результате ценой войны между Россией и Саудовской Аравией за долю на рынке.

Цены на нефть показали в марте рекордное падение за всю историю наблюдений, поскольку пандемия коронавируса привела к снижению спроса на рынке, наводненном поставками.

Аналитики ANZ и Citi предупреждают, что сокращения производства может быть слишком мало и ли оно произойдет слишком поздно, чтобы поддержать цены на нефть.

В Международном энергетическом агентстве считают, что запасы нефти во втором квартале 2020 года будут расти на 15 млн баррелей в сутки, даже при сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украна, цены на нефть в пятницу, 3 апреля возобновили рост на фоне растущих надежд на новое глобальное соглашение по сокращению мировых поставок нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 8,9% до 33,4 долларов за баррель после роста на 21% в четверг. Фьючерсы на WTI подорожали на 4,4% после роста на 24,7% в четверг.