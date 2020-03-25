Цены на нефть растут третий день подряд

Фото: добыча нефти (OilNow)

Несмотря на рост цен, банки снижают прогноз цен на нефть до 20 долларов

Цены на нефть в среду, 25 марта, растут на третью сессию подряд, вместе финансовыми рынками, поскольку ожидается, что Соединенные Штаты одобрят крупный пакет помощи, чтобы остановить экономические последствия пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent выросла на 2,4%, по 27,80 долларов за баррель. Американская нефть WTI выросла 3,5% до 24,86 долларов.

Тем не менее, спрос на нефтепродукты, особенно авиационный керосин, падает во всем мире, так как все больше правительств объявляют о запретах на передвижения для сдерживания распространения коронавируса, что ограничивает рост цен на нефть.

ING пересмотрел в среду свой прогноз цены на нефть марки Brent на второй квартал до 20 за баррель с 33 долларов из-за шока спроса, вызванного вспышкой коронавируса и ожидаемым ростом поставок из Саудовской Аравии и России в апреле. "Спрос продолжает ухудшаться, так как все больше стран вводят запреты и ужесточают ограничения на поездки", - отмечают аналитики банка в записке.

Сенаторы США и представители администрации Трампа достигли соглашения по законопроекту о стимулировании экономики на сумму 2 трлн долларов, который, как ожидается, будет принят через Конгресс в среду.

Цены на нефть упали на 45% в этом месяце после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители, включая Россию (группа ОПЕК+), не смогли продлить соглашение о сокращении цен на добычу.

"Сокращение добычи в рамках ОПЕК+ и стабилизация ситуации с коронавирусом необходимы для того, чтобы поднять цены на нефть до цен, предшествовавших ее падению", - отмечают аналитики OCBC Bank.

Напомним, Швейцарский банк UBS ухудшил прогноз цен на нефть марки Brent, а также WTI до 20 долларов за баррель на конец июня 2020 года

Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале 2020 года. Такого уровня не было с начала 2002 года.

По оценкам НБУ, падение мировых цен на энергоносители приведет к тому, что Украина сэкономит за год около 5-6 млрд долларов.