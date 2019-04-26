Цены на нефть обрушились на фоне рекордной добычи в США

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 26 апреля, опустилась ниже 73 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, стоимость июньских фьючерсов на Brent в 15:38 по киевскому времени опустилась до 72,82 доллара за баррель. Это почти на 2,84% ниже закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть падают на фоне значительного роста запасов нефти в США по итогам прошлой недели. По данным американского Минэнерго, запасы нефти подскочили на 5,48 млн баррелей, а добыча возросла на 100 тыс. баррелей в сутки. Также сообщалось, что добыча достигла нового рекордного показателя в 12,2 млн баррелей в сутки.

Напомним, на этой неделе цены на нефть впервые за полгода превысили 75 долларов. Нефть резко подорожала на фоне на угрозы санкций США за импорт сырья из Ирана и Венесуэлы. Кроме того, на рост цен на этой неделе повлияла остановка экспорта российской нефти в Европу из-за ее низкого качества.

Ранее также сообщалось, что Беларусь может полностью остановить нефтепровод "Дружба".