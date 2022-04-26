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Цены на нефть немного выросли после резкого падения

Фото: нефть стоит дороже 100 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть открылись во вторник, 26 апреля, небольшим повышением после резкого падения на предыдущей сессии. Нефть дешевела из-за опасений, что продолжающиеся ограничения в связи с COVID-19 в Китае сократят спрос, а также из-за того, что доллар США вырос до двухлетнего максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,2% до 102,57 долларов, фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,2% до 98,70 долларов.

Оба контракта сильно подешевели в понедельник, при этом Brent упала на 7 долларов за баррель за сессию, а WTI упала примерно на 6 долларов за баррель.

В Китае блокировки для противодействия COVID в Шанхае затянулись на четвертую неделю. Между тем заказы на массовое тестирование, в том числе в крупнейшем торговом районе Пекина, вызвали опасения по поводу других блокировок в шанхайском стиле.

"Ущерб от китайских ограничений составляет более миллиона баррелей в день, и тестирование 12 районов в течение следующих пяти дней определит следующее важное движение цен на нефть", - написал в заметке старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Доллар США также достиг двухлетнего максимума в понедельник, что сделало нефть более дорогой для держателей других валют.

"Опасения по поводу предложения не являются основным направлением для трейдеров энергоресурсов, и теперь у вас есть растущий доллар, который оказывает дополнительное давление на все сырьевые товары", - сказал Мойя из OANDA.

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Нефть