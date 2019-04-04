Цены на нефть начали снижаться на данных о запасах в США

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 4 апреля 2019 года, находится на отметке выше 69 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 10:31 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 69,12 доллара. Это на 0,03% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, фьючерсы на нефть отошла от отметки в 70 долларов за баррель после того, как появились данные о неожиданном росте запасов и рекордном уровне добычи в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США выросли на 7,2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали снижения на 425 тыс. баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США, которая с середины февраля удерживалась на уровне 12,0-12,1 млн баррелей в сутки, выросла еще на 100 тыс. - до рекордных 12,2 млн.

Напомним, на этой неделе цены на нефть несколько раз обновили годовой максимум. Резкий скачок был вызван сигналами о сокращении добычи в ОПЕК.

Кроме того, на прошлой неделе цены на нефть показали рекордный квартальный рост за 10 лет.