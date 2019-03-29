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Цены на нефть могут показать рекордный за 10 лет рост

Новости » Энергетика    29.03.2019 - 09:25
Цены на нефть могут показать рекордный за 10 лет рост
Фото: цены на нефть перешли к росту (lukoil.ru)

Цены на Brent превысили 68 долларов

Цена нефти марки Brent сегодня утром, 29 марта 2019 года, поднялись выше отметки 68 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 09:13 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 68,01 доллара. Это на 1,12% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут благодаря сокращению добычи в странах ОПЕК+ и санкциям США против Ирана и Венесуэлы. Кроме того, рынки могут зафиксировать рекордный с 2009 года квартальный подъем. Первый квартал 2019 года показал наиболее высокий рост для марок Brent и WTI со второго квартала 2009-го, когда оба контракта выросли примерно на 40%.

В то же время, несмотря на рост цен, аналитики беспокоятся о будущем спросе на нефть на фоне признаков приближения глобальной экономики к рецессии. В частности, аналитики Bank of America сообщили, что ждут роста цен в краткосрочной перспективе и средний уровень цены Brent в 74 долларов во втором квартале.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что цены поднялись слишком высоко.

На заявление Трампа рынки отреагировали падением цены, однако впоследствии нефть перестала дешеветь и перешла к росту.

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