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Цены на нефть достигли максимумов с начала ноября прошлого года

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Лондон, Среда 12 января 2022 20:05
Цены на нефть достигли максимумов с начала ноября прошлого года Фото: цены на нефть достигли максимумов ноября (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Стоимость мартовских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 1,68%, до 85,12 доллара за баррель. Последний раз этот уровень "черное золото" пробивало в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Котировки нефти West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже сегодня выросли на 2,28%, до 83,07 доллара за баррель.

Эксперты считают, что нефть дорожает на ожиданиях того, что новый штамм коронавируса "Омикрон" окажется не таким опасным, как предполагалось. Участники рынка ожидают, что спрос на топливо в мире вырастет.

Кроме того, поддержку рынку оказали данные о снижении запасов нефти в США до уровня 2018 года. По данным Министерства энергетики страны, за неделю запасы упали на 4,6 млн баррелей. Участники рынка ожидали снижения на 1,9 млн баррелей.

Напомним, нефть начала расти с начала 2022 года перед очередным заседанием ОПЕК+.

Отметим, Национальный банк Украины прогнозирует, что средняя цена нефти марки Brent составит в 2022 году 67 долларов за баррель.

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Нефть Лондон
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