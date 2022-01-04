Цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+

Цены на нефть выросли во вторник, 4 января, поскольку инвесторы поддержали ожидания того, что производители нефти увеличат предложение. Это является признаком того, что спрос на топливо остается устойчивым, несмотря на распространение штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,1% до 79,05 долларов за баррель к 08:45 по киевскому времени, в то время как нефть марки WTI подорожала на 0,05% до 76,12 долларов за баррель. Оба эталонных контракта в понедельник выросли более чем на 1%.

"Движущей силой номер один (мировых цен на нефть) на данный момент является влияние со стороны предложения на рынке со стороны ОПЕК+", - сказала Вирендра Чаухан, аналитик из Energy Aspect.

Чаухан такж отметила, что опасения по поводу спроса на топливо из-за распространения штамма "Омикрон" ослабевают, а запланированные вливания нефти из различных национальных стратегических запасов нефти меньше, чем ожидалось.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и союзники (ОПЕК+), должны встретиться во вторник. Сперва соберется совместный министерский комитет по мониторингу, а затим состоится министерское совещание с использованием видеоконференцсвязи.

Три источника ОПЕК+ сообщили Reuters, что группа, вероятно, будет придерживаться своего плана по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей в день в феврале, как она делала каждый месяц с августа.

Аналитики RBC Capital Markets заявили, что ОПЕК+ вряд ли изменит курс, учитывая текущие прогнозы цен, давление со стороны администрации президента США Джо Байдена с целью увеличения предложения и отсутствие серьезных новых ограничений мобильности из-за COVID-19.