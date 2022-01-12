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Ціни на нафту досягли максимумів з початку листопада минулого року

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Лондон, Середа 12 січня 2022 20:05
Ціни на нафту досягли максимумів з початку листопада минулого року Фото: ціни на нафту досягли максимумів листопада (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вартість березневих ф'ючерсів нафти марки Brent на Лондонській біржі ICE зросла на 1,68%, до 85,12 долара за барель. Останній раз цей рівень "чорне золото" пробивало в листопаді минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Котирування нафти West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в лютому на Нью-Йоркській товарній біржі сьогодні виросли на 2,28%, до 83,07 долара за барель.

Експерти вважають, що нафта дорожчає на очікуваннях того, що новий штам коронавірусу "Омікрон" виявиться не таким небезпечним, як передбачалося. Учасники ринку очікують, що попит на паливо в світі зросте.

Крім того, підтримку ринку надали дані про зниження запасів нафти в США до рівня 2018 року. За даними Міністерства енергетики країни, за тиждень запаси впали на 4,6 млн барелів. Учасники ринку очікували зниження на 1,9 млн барелів.

Нагадавши, нафта почала зростати з початку 2022 року перед черговим засіданням ОПЕК+.

Зазначимо, Національний банк України прогнозує, що середня ціна нафти марки Brent складе у 2022 році 67 доларів за барель.

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