Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов

Фото: добыча нефти (OilNow)

Вторая волна коронавируса движет цены вниз

Цены на нефть снижаются в четверг, 29 октября, продолжив 5%-е падение на предыдущей сессии. Правительственные ограничения для сдерживания второй волны коронавирусной инфекции и признаки растущего переизбытка поставок нефти в мире движут цены вниз.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,31%, до 39,00 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,08%, до 37,36 долларов за баррель.

На фоне роста числа случаев COVID-19 в Европе Франция потребует, чтобы с пятницы люди оставались дома, исключая некоторые случаи, в то время как Германия закроет бары, рестораны и театры со 2 ноября до конца месяца.

"Перспективы спроса ухудшаются, поскольку вторая вирусная волна захлестнула США и большую часть Европы. Более строгие меры социального дистанцирования и более частые блокировки могут оказать большее, чем ожидалось, влияние на мировой спрос на энергию", - сказала Маргарет Янг, стратег DailyFX.

"Возрождение пандемии вынуждает ОПЕК отложить запланированное на январь повышение добычи", - говорится в сообщении ANZ Research.

Организация стран-экспортеров нефти и союзники (ОПЕК+), планируют сократить сокращение добычи в январе 2021 года с нынешних 7,7 млн баррелей в сутки до примерно 5,7 млн баррелей в сутки.

Данные Управления энергетической информации США в среду предоставили дополнительные доказательства растущего перенасыщения: запасы сырой нефти в США выросли на 4,3 млн баррелей за неделю до 23 октября, что больше, чем ожидалось.

Между тем перспективы каких-либо сдвигов в ожесточенном торговом споре между Китаем и США, чьи отношения упали до самой низкой точки за десятилетия по целому ряду вопросов, остаются неясными.

За шесть дней до выборов в США советники кандидата в президенты от демократов Джо Байдена сказали, что он проконсультируется с главными союзниками Америки, прежде чем принимать решение о будущих тарифах США на импорт из Китая, стремясь найти "коллективные рычаги воздействия", чтобы укрепить свою позицию.

Напомним, в октябре Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до 41 долларов за баррель в 2020 году и до 44 долларов в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, за январь-сентябрь импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 39% до 5,718 млрд долларов из-за снижения цен на топливо.