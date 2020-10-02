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Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов из-за коронавируса у Трампа

Киев, Пятница 02 октября 2020 14:43
Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов из-за коронавируса у Трампа
Фото: добыча нефти (OilNow)
Автор: Александр Белоус

Инфицирование Трампа снизило аппетит к риску

Стоимость рисковых активов снижается в пятницу, 2 октября. Положительный тест президента США Дональда Трампа на COVID-19 испугал инвесторов всего за месяц до президентских выборов в ноябре.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 4,20% до 39,21 долларов за баррель к 14:10 по киевскому времени, на WTI - упали 4,39% до 37,02 долларов за баррель.

Трамп заявил в Twitter, что у него и его жены Мелании положительный результат на COVID-19 и они немедленно начнут карантин и лечение.

Эта новость вызвала распродажу на рынках и падение европейских фондовых индексов.

"У президента США болезнь, которая убивает людей. Из-за этого люди не рискуют", - сказал Крис Уэстон, руководитель исследовательского отдела брокерской компании Pepperstone в Мельбурне.

Японская иена показала самый резкий рост за более чем месяц, достигнув недельного максимума 104,95. Ставки на валюты, которые считаются рискованными, упали, при этом падение цен на нефть также оказало давление на российский рубль, южноафриканский ранд и австралийский доллар, подверженные влиянию сырьевых товаров.

Аналитики MUFG заявили, что заражение Трампа COVID добавило "еще один уровень неопределенности" к предстоящим выборам в США. "Заражение COVID президента Трампа, безусловно, снизит аппетит к риску", - добавили они.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на COVID-19.

Напомним, Barclays Commodities Research повысил прогноз цен на нефть на 2020 год, сославшись на ограниченный потенциал снижения прогноза спроса. Банк повысил свои прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI на 2020 год на 2 доллара до 43 долларов за баррель и 39 долларов соответственно. В 2021 году банк ожидает, что цены на Brent и WTI в среднем составят 53 и 50 долларов за баррель соответственно.

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