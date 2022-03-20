Ціни на молоко ростуть, так як війна в Україні загрожує поставкам кормів і добрив, - FT

Війна в Україні викликала різке підвищення світових цін на молоко. Збройний конфлікт гальмує постачання кормів і добрив для корів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Аналітик нідерландського агропромислового банку Rabobank Майкл Харві заявив, що переробники і харчові компанії вже підняли ціни на молоко, проте споживачі будуть змушені ще раз зіткнутися з підвищенням цін.

Війна Росії проти України збільшить витрати на виробництво молока, оскільки обидві держави є провідними експортерами азотних добрив і пшениці, яка поряд з кукурудзою і соєю є важливим кормом для великої рогатої худоби.

Крім того, вартість молочних та інших продуктів зростає через інфляційний тиск після вторгнення Росії на територію України.