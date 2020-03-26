Ціни на найбільших АЗС різко знизилися

На деяких АЗС бензин подешевшав відразу на 1 грн
Роздрібні ціни на бензин в Україні сьогодні, 26 березня, різко знизилися в порівнянні з попереднім днем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні ціни на паливо сьогодні склали:
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
24,19
|
25,39
|
27,19
|
23,69
|
10,99
|
WOG
|
25,99
|
26,99
|
27,99
|
25,99
|
10,98
|
AMIC
|
24,29
|
25,29
|
26,29
|
23,99
|
9,99
|
БРСМ-Нафта
|
22,79
|
23,79
|
25,29
|
21,69
|
10,29
|
Укрнафта
|
25,00
|
26,00
|
26,50
|
26,00
|
10,30
|
Shell
|
25,39
|
26,99
|
29,49
|
25,99
|
10,39
|
ОККО
|
25,99
|
26,99
|
27,99
|
25,99
|
10,99
|
SUN OIL
|
23,99
|
24,99
|
‒
|
23,99
|
9,99
|
Авиас
|
24,95
|
25,95
|
26,45
|
26,00
|
|
Glusco
|
23,95
|
24,95
|
25,95
|
23,95
|
9,95
|
Авантаж 7
|
22,45
|
23,45
|
24,15
|
21,45
|
9,95
|
UPG
|
24,20
|
25,20
|
28,60
|
23,90
|
10,80
|
Mango
|
22,69
|
23,69
|
‒
|
21,49
|
9,95
|
SOCAR
|
25,29
|
27,29
|
28,29
|
25,99
|
10,97
|
Motto
|
22,38
|
23,38
|
24,08
|
22,38
|
10,08
|
Luxwen
|
23,89
|
24,39
|
25,79
|
24,49
|
9,89
|
Chipo
|
23,19
|
24,19
|
27,19
|
22,39
|
10,09
|
24,53
|
25,62
|
26,75
|
24,48
|
10,35
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в розпал епідемії коронавируса в світі різко впали ціни на нафту, відкотившись на рівень початку 2000-х. Україна, будучи імпортером нафтопродуктів, очікує зниження їх вартості слідом за падінням цін на сировину. Однак поки трейдери і галузеві аналітики не знають, як зміняться ціни на бензин і ДТ в роздробі з урахуванням нестабільності на валютному ринку.