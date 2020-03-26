Ціни на найбільших АЗС різко знизилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

На деяких АЗС бензин подешевшав відразу на 1 грн

Роздрібні ціни на бензин в Україні сьогодні, 26 березня, різко знизилися в порівнянні з попереднім днем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні ціни на паливо сьогодні склали:

бензин А-92 - 24,53 грн (- 0,43 грн),

бензин А-95 - 25,62 грн (-0,39 грн),

бензин А-95 + - 26,75 грн (-0,35 грн)

ДТ - 24,48 грн (-0,33 грн)

автогаз - 10,35 грн (-0,03 грн)

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 24,19 25,39 27,19 23,69 10,99 WOG 25,99 26,99 27,99 25,99 10,98 AMIC 24,29 25,29 26,29 23,99 9,99 БРСМ-Нафта 22,79 23,79 25,29 21,69 10,29 Укрнафта 25,00 26,00 26,50 26,00 10,30 Shell 25,39 26,99 29,49 25,99 10,39 ОККО 25,99 26,99 27,99 25,99 10,99 SUN OIL 23,99 24,99 ‒ 23,99 9,99 Авиас 24,95 25,95 26,45 26,00 Glusco 23,95 24,95 25,95 23,95 9,95 Авантаж 7 22,45 23,45 24,15 21,45 9,95 UPG 24,20 25,20 28,60 23,90 10,80 Mango 22,69 23,69 ‒ 21,49 9,95 SOCAR 25,29 27,29 28,29 25,99 10,97 Motto 22,38 23,38 24,08 22,38 10,08 Luxwen 23,89 24,39 25,79 24,49 9,89 Chipo 23,19 24,19 27,19 22,39 10,09 24,53 25,62 26,75 24,48 10,35

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в розпал епідемії коронавируса в світі різко впали ціни на нафту, відкотившись на рівень початку 2000-х. Україна, будучи імпортером нафтопродуктів, очікує зниження їх вартості слідом за падінням цін на сировину. Однак поки трейдери і галузеві аналітики не знають, як зміняться ціни на бензин і ДТ в роздробі з урахуванням нестабільності на валютному ринку.

