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Ціни на каву зросли до п'ятирічних максимумів: названі причини

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Вашингтон, Понеділок 12 липня 2021 22:23
Ціни на каву зросли до п'ятирічних максимумів: названі причини Фото: кава подорожчала до п'ятирічних максимумів (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ціни на каву сорту арабіка в червні досягли п'ятирічних максимумів. За останні три місяці його вартість зросла на 30% і це може позначитися на кінцевих споживачах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, в червні ціни на каву Арабіка досягли найвищого рівня з 2016 року. Ф'ючерси на цей сорт, що торгуються в Нью-Йорку, за останні три місяці виросли більш ніж на 18% до 1,51 долара за фунт.

Торгований в Лондоні сорт кави робуста подорожчав більш ніж на 30% за останні три місяці, до 1 749 доларів за тонну, що є дворічним максимумом.

Серед причин подорожчання кави експерти називають найсильнішу за останнє сторіччя посуху в Бразилії, протести в Колумбії і різке зростання вартості морських перевезення.

Поки зростання цін на кави не переклали на споживача, відзначають фахівці. Однак, за їхніми словами, незабаром це може статися.

Нагадаємо, раніше державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в травні 2021 року. За даними відомства, з початку року в Україні найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.

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