Цены на кофе выросли до четырехлетнего максимума

Фьючерсы на кофе сорта арабика выросли до нового 4-летнего максимума, превысив 1,5 долларов за фунт. Цены растут на фоне сокращения поставок в Бразилии и транспортных проблем в Колумбии.

Как отмечается в сообщении, сухая погода последних месяцев в крупнейшем в мире производителе кофе арабика снизила ожидания для уже начавшегося сезона урожая. Урожай 2022 года в Бразилии также уже находится под угрозой.

Кроме того, Бразилия вступила в межгодовой период своего двухлетнего цикла урожая, и неопределенность в отношении объемов производства удерживает производителей от продажи значительных объемов.

Также отмечается, что блокада дорог из-за антиправительственных протестов в Колумбии, втором по величине экспортере арабики в мире, блокирует экспорт кофе.