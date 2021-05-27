Цены на кофе выросли до четырехлетнего максимума

Фьючерсы на кофе сорта арабика выросли до нового 4-летнего максимума, превысив 1,5 долларов за фунт. Цены растут на фоне сокращения поставок в Бразилии и транспортных проблем в Колумбии.
Об этом сообщает Trading Economics.
Как отмечается в сообщении, сухая погода последних месяцев в крупнейшем в мире производителе кофе арабика снизила ожидания для уже начавшегося сезона урожая. Урожай 2022 года в Бразилии также уже находится под угрозой.
Кроме того, Бразилия вступила в межгодовой период своего двухлетнего цикла урожая, и неопределенность в отношении объемов производства удерживает производителей от продажи значительных объемов.
Также отмечается, что блокада дорог из-за антиправительственных протестов в Колумбии, втором по величине экспортере арабики в мире, блокирует экспорт кофе.
Отметим, в апреле 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пунктов, что на 30,8% выше показателя за апрель прошлого года.
Напомним, оптовые цены производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены в апреле 2021 года в сравнении с апрелем прошлого года выросли на 28,4%, в том числе в пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 54,7%.