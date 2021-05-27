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Ціни на каву зросли до чотирирічного максимуму

Автор: Олександр Білоус

Ф'ючерси на каву сорту арабіка виросли до нового 4-річного максимуму, перевищивши 1,5 доларів за фунт. Ціни зростають на тлі скорочення поставок в Бразилії і транспортних проблем в Колумбії.

Про це повідомляє Trading Economics.

Як наголошується в повідомленні, суха погода останніх місяців в найбільшому в світі виробнику кави Арабіка знизила очікування для вже розпочатого сезону врожаю. Урожай 2022 року в Бразилії також вже знаходиться під загрозою.

Крім того, Бразилія вступила в міжрічний період свого дворічного циклу врожаю, і невизначеність щодо обсягів виробництва утримує виробників від продажу значних обсягів.

Також наголошується, що блокада доріг через антиурядові протести в Колумбії, другому за величиною експортері арабіки у світі, блокує експорт кави.

Зазначимо, у квітні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 118,5 пунктів, що на 30,8% вище показника за квітень минулого року.

Нагадаємо, оптові ціни виробників харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни у квітні 2021 року порівняно з квітнем минулого року зросли на 28,4%, у тому числі в межах України - на 20,8%, за межі України - на 54,7%.

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