Цены под государственным регулированием меняются разнонаправленно, - НБУ

Изменение цен на продукты питания, в отношении которых введено государственное регулирование, в течение 15-21 мая было незначительным. Некоторые продукты дорожают, некоторые дешевеют.

Об этом говорится в Экономическом обзоре недели Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, с 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен, которе обязывает ритейлеров заранее декларировать рост розничных цен для определенного перечня продуктов питания и медицинских товаров.

"По данным с онлайн супермаркетов в течение апреля-мая изменение цен на большинство таких товаров не превышало 3% за неделю, а стоимость некоторых из них даже снижалась", - говорится в обзоре.

В НБУ отмечают, что в целом в течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности дорожали фрукты под воздействием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы.

Напомним, постановление Кабинета министров № 341 о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения вступило в силу 18 мая.

Отметим, Кабинет министров Украины постановлением от 22 апреля ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.

В перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, попали: крупа гречневая, сахар песок, мука пшеничная (высший сорт), макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной отечественного производства), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная без газа, масло сливочное жирностью 72,5%

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты и т. п).