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Цены на газ заморозили на лето: кого это коснется

Фото: "Нафтогаз" в течение лета будет поставлять газ для производителей горячей воды по цене 7 420 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа. "Нафтогаз" будет продавать газ производителям горячей воды по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 31 мая 2022 г. № 637.

"С 1 июня 2022 г. по 31 июля 2022 г. (включительно) ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" реализует природный газ производителям тепловой энергии, в том числе для объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных (жилищных) кооперативов, управляющих многоквартирных домов в объемах, необходимых для оказания услуг по горячему водоснабжению, по цене 7 420 гривен с учетом налога на добавленную стоимость за 1 тыс. куб. метров газа", - говорится в сообщении.

Также к цене добавляется тариф на услуги по транспортировке природного газа и коэффициент, который применяется в случае заказа мощности на сутки вперед.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.

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Цена на газ