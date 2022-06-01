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Ціни на газ заморозили на літо: кого це торкнеться

Фото: "Нафтогаз" протягом літа поставлятиме газ для виробників гарячої води за ціною  7 420 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. "Нафтогаз" продаватиме газ виробникам гарячої води за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 31 травня 2022 р. № 637.

"З 1 червня 2022 р. по 31 липня 2022 р. (включно) ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" реалізує природний газ виробникам теплової енергії, у тому числі для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, управителів багатоквартирних будинків в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання, за ціною 7 420 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1 тис. куб. метрів газу", - йдеться в повідомленні.

Також до ціни додається тариф на послуги з транспортування природного газу та коефіцієнт, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів. Це дасть можливість зберегти ціни на газ для населення на рівні близько 8 гривень за кубометр до 1 жовтня.

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Ціна на газ