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Ціни на газ: "Нафтогаз" дав тепловикам відстрочку частини платежів до осені

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 11:03
Ціни на газ: "Нафтогаз" дав тепловикам відстрочку частини платежів до осені Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" надав підприємствам теплокомуненерго отримати відстрочку на частину платежів за природний газ до 30 вересня 2021 року. Рішення прийнято на виконання Меморандуму з місцевою владою.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як відзначили в прес-службі, відстрочка буде надаватися на різницю між ціною, встановленою в межах спецобов'язків ПСО і ціною, яка враховувалася при формуванні тарифу для тепловика (але не нижче граничної ціни природного газу для побутових споживачів).

Відстрочка дається для платежів за газ, спожитий у січні-квітні 2021 року.

Зазначимо, з 1 січня ціна "Нафтогазу" для тепловиків за ПСО становить 8 797,74 гривень за 1 тисячу кубометрів, а гранична ціна для населення, встановлена Кабміном, - 6 990 гривень.

Нагадаємо, 9 лютого після переговорів між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Меморандум передбачає заморожування тарифів на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.

До 30 вересня 2021 року "Нафтогаз" надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою і граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф. При цьому необхідно знайти джерела для компенсації цієї різниці.

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