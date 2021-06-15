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Цены на газ в Европе выросли до максимума за последние 4-5 лет, - Оператор ГТС Украины

Автор: Александр Белоус

Цена на газ на европейских площадках достигла 29 евро за МВт ч. Это максимальная цена за последние 4-5 лет.

Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Как отметил Макогон, много факторов повлияло на такой стремительный рост цен, но основной вопрос - как снизить цену на газ.

"Единственный возможный рыночный способ - увеличить предложение. Поскольку "Газпром" имеет монопольное право на экспорт из РФ, поэтому только "Газпром" теоретически имеет возможность увеличить поставки со стороны РФ", - написал он.

По его словам, сейчас Украина постоянно предлагает рынку 62 млн кубометров в сутки дополнительных мощностей, но "Газпром" не спешит их использовать.

"И это вполне понятно - зачем прилагать усилия для уменьшения цены, по которой ты продаешь газ? Для меня это злоупотребление "Газпромом" доминирующей позицией на рынке газа ЕС и на Европейская комиссия должна обратить на это внимание", - добавил Макогон.

Он подчеркнул, что достройка "Северного потока -2" не решит существующую проблему, потому что вопрос не в недостаточности транзитных мощностей, "а вопрос в монополии конкретного поставщика над таким мощностями, что дает ему возможность диктовать свои правила игры и навязывать свою ценовую политику".

"Поэтому ЕС нужно работать над увеличением не маршрутов поставки от одного поставщика, а источников поставок газа. В том числе, это и предоставление возможности другим российским и среднеазиатским поставщикам газа транспортировать газ в ЕС через ГТС РФ и Украины", - написал Макогон

По его словам, вторым шагом могло бы стать создание стратегического запаса газа ЕС, в том числе в украинских хранилищах газа, крупнейшими в Европе. Стратегический запас нефти как в США, так и в странах ЕС уже доказал свою эффективность в борьбе со значительными колебаниями на цену на нефть.

"Кстати, в свое время рассматривалась идея создания консорциума по управлению не только ГТС, но и ПХГ", - добавил директор "Оператора ГТС Украины".

Напомним, 14 июня июльские фьючерсы на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF выросли до 29,3 евро /MWh, или около 376 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2021 года транзит природного газа украинской ГТС в страны Европы составил 3,85 млрд куб. м, что на 4% больше, чем в апреле. Среднесуточный транзит составил 124 млн куб. м.

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