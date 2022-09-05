Цены на газ в Европе выросли на четверть после остановки Россией "Северного потока"

Октябрьский контракт на газ в Нидерландах TTF на открытии торгов 5 сентября вырос на 30% до 2900 долларов, однако затем подешевел до 2700 долларов, что на 23% больше, чем накануне и почти на 400% больше, чем год назад.

В пятницу Россия заявила, что утечка масла в оборудовании газопровода "Северный поток-1" означает, что он останется закрытым после трехдневного перерыва на техническое обслуживание на прошлой неделе.

Европа обвинила Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия в ответ на западные санкции, введенные против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Трубопровод "Северный поток", который проходит по дну Балтийского моря в Германию, исторически поставлял около трети газа, экспортируемого Россией в Европу, но он уже работал всего на 20% своей мощности, прежде чем потоки были остановлены на прошлой неделе для технического обслуживания.

Поставки российского газа через Украину, еще один крупный маршрут, также сократились, в результате чего ЕС вынужден искать альтернативные источники для пополнения газовых хранилищ на зиму. Несколько стран разработали планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые могут привести к нормированию энергии и повышению вероятности рецессии.

"Поставки трудно обеспечить, и становится все труднее заменить каждый объем газа, который не поступает из России", - сказал Джейкоб Мандель, старший специалист по сырьевым товарам в Aurora Energy Research.

Невероятно высокие затраты на электроэнергию уже вынудили некоторые энергоемкие отрасли, в том числе производителей удобрений и алюминия, сократить производство, а правительства ЕС вложили миллиарды евро в схемы помощи домохозяйствам.

Министры энергетики стран ЕС должны встретиться 9 сентября, чтобы обсудить варианты сдерживания стремительного роста цен на энергоносители, включая ограничения цен на газ и экстренные кредитные линии для участников энергетического рынка.

ЕС готовится к отказу от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что Германия, экономический центр ЕС и крупнейший потребитель газа в Европе, готовится к полному прекращению поставок газа с территории РФ. Германия находится на второй фазе трехэтапного аварийного газового плана. На третьем этапе произойдет некоторое нормирование отрасли.

В своей гонке за альтернативными поставками газа Германия быстро устанавливает временные терминалы сжиженного природного газа (СПГ), чтобы позволить ей получать газ от производителей по морю, и планирует построить постоянные объекты СПГ.

Норвегия, крупный производитель газа в Европе, также увеличила поставки топлива на европейские рынки.

Мировой рынок СПГ уже был напряженным, поскольку мировая экономика сократила поставки в период восстановления после пандемии, даже до того, вторжение России в Украину усугубило проблему.

Клаус Мюллер, президент Федерального сетевого агентства Германии по регулированию энергетики, заявил в августе, что даже если газовые хранилища Германии будут заполнены на 100%, они опустеют через 2,5 месяца, если потоки российского газа будут полностью остановлены.

Хранилища в Германии в настоящее время заполнены примерно на 85%, в то время как хранилища по всей Европе на прошлой неделе достигли целевого показателя в 80%.

Хотя российский газ по-прежнему поступает в Европу через Украину, хотя и в меньших объемах, аналитики считают, что эти поставки также могут стать жертвой войны

"Мы переключаем внимание на (газ)… который продолжает поступать в Европу через Украину", - заявил Джеймс Хакстепп, газовый аналитик S&P Global Platts в регионе EMEA, добавив, что это "всего лишь вопрос времени... когда они столкнулись со сбоями".