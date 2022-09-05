Ціни на газ у Європі зросли на чверть після зупинки Росією "Північного потоку"

Ціни на газ в Європі різко зросли після того, як Росія заявила, що її магістральний газопровід "Північний потік" залишиться закритим на невизначений термін, що посилило побоювання з приводу нестачі і нормування газу в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Жовтневий контракт на газ в Нідерландах TTF на відкритті торгів 5 вересня виріс на 30% до 2900 доларів, проте потім подешевшав до 2700 доларів, що на 23% більше, ніж напередодні і майже на 400% більше, ніж рік тому.
У п'ятницю Росія заявила, що витік масла в обладнанні газопроводу "Північний потік-1" означає, що він залишиться закритим після триденної перерви на технічне обслуговування минулого тижня.
Європа звинуватила Росію у використанні енергоносіїв в якості зброї у відповідь на західні санкції, введені проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.
Трубопровід "Північний потік", який проходить по дну Балтійського моря в Німеччину, історично поставляв близько третини газу, експортованого Росією в Європу, але він вже працював всього на 20% своєї потужності, перш ніж потоки були зупинені минулого тижня для технічного обслуговування.
Поставки російського газу через Україну, ще один великий маршрут, також скоротилися, в результаті чого ЄС змушений шукати альтернативні джерела для поповнення газових сховищ на зиму. Кілька країн розробили плани дій у надзвичайних ситуаціях, які можуть призвести до нормування енергії та підвищення ймовірності рецесії.
"Постачання важко забезпечити, і стає все важче замінити кожен обсяг газу, який не надходить з Росії", - сказав Джейкоб Мандель, старший фахівець з сировинних товарів в Aurora Energy Research.
Неймовірно високі витрати на електроенергію вже змусили деякі енергоємні галузі, в тому числі виробників добрив і алюмінію, скоротити виробництво, а уряди ЄС вклали мільярди євро в схеми допомоги домогосподарствам.
Міністри енергетики країн ЄС повинні зустрітися 9 вересня, щоб обговорити варіанти стримування стрімкого зростання цін на енергоносії, включаючи обмеження цін на газ і екстрені кредитні лінії для учасників енергетичного ринку.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у неділю, що Німеччина, економічний центр ЄС і найбільший споживач газу в Європі, готується до повного припинення поставок газу з території РФ. Німеччина перебуває на другій фазі триетапного аварійного газового плану. На третьому етапі відбудеться деяке нормування галузі.
У своїй гонці за альтернативними поставками газу Німеччина швидко встановлює тимчасові термінали зрідженого природного газу (СПГ), щоб дозволити їй отримувати газ від виробників по морю, і планує побудувати постійні об'єкти СПГ.
Норвегія, великий виробник газу в Європі, також збільшила поставки палива на європейські ринки.
Світовий ринок СПГ вже був напруженим, оскільки світова економіка скоротила поставки в період відновлення після пандемії, навіть до того, вторгнення Росії в Україну посилило проблему.
Клаус Мюллер, президент Федерального мережевого агентства Німеччини з регулювання енергетики, заявив у серпні, що навіть якщо газові сховища Німеччини будуть заповнені на 100%, вони спорожніють через 2,5 місяці, якщо потоки російського газу будуть повністю зупинені.
Сховища в Німеччині в даний час заповнені приблизно на 85%, в той час як сховища по всій Європі минулого тижня досягли цільового показника в 80%.
Хоча російський газ як і раніше надходить до Європи через Україну, хоча і в менших обсягах, аналітики вважають, що ці поставки також можуть стати жертвою війни
"Ми перемикаємо увагу на (газ)... який продовжує надходити в Європу через Україну", - заявив Джеймс Хакстепп, газовий аналітик S&P Global Platts в регіоні EMEA, додавши, що це "всього лише питання часу... коли вони зіткнулися зі збоями".
Нагадавши, курс євро до долара знизився після того, як Росія перекрила газопровід до Європи, що змусило деякі уряди оголосити про надзвичайні заходи. Євро втратив 0,5%, опустившись до мінімуму за 20 років в 0,99 долара.