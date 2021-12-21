Ціни на газ в Європі вперше перевищили 2000 доларів

Біржова ціна на газ в Європі 21 грудня вперше перевищила позначку 2000 доларів за тисячу кубометрів. Вартість січневого ф'ючерсу на TTF зросла на 16% і досягла 171,5 євро за МВт/год - близько 2004 доларів 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE .

Газ дорожчає у зв'язку з настанням в Європі сильних холодів, а також через дії "Газпрому".

В середньому груднева температура повітря очікується на 2 градуси нижче, ніж минулого року.

"Газпром" відмовився замовляти на вівторок транзит по "Ямала - Європа", у зв'язку з чим трубопровід зупинився і перейшов в реверсний режим - із заходу на схід.

Крім того, "Газпром" не забронював додаткові потужності з транзиту природного газу через Україну на січень 2021 року і замовив всього 21,6% потужностей по газопроводу "Ямал - Європа" через Польщу.