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Цены на газ в Европе впервые с октября приблизились к 1 400 долларов

Автор: Юлия Бойко

Спотовые цены на газ в Европе 13 декабря 2021 года приблизились к отметке 1 400 долларов за тысячу кубометров. В последний раз на этом уровне газ торговался в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Сегодня утром цены на газ на хабе TTF в Нидерландах поднялась до отметки 1 381 доллар за тысячу кубометров. Но на данный момент рост замедлился, и газ торгуется в районе 1 350 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ на бирже превысили 1 300 впервые с октября текущего года.

Отметим, цены резко пошли вверх на фоне заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что газопровод "Северный поток-2" пока не может быть введен в эксплуатацию, поскольку не соответствует европейским правилам.

Согласно прогнозам Национального банка Украины, средняя цена на газ в 2022 году будет около 460 долларов за тысячу кубометров.

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Цена на газ