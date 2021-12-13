Цены на газ в Европе впервые с октября приблизились к 1 400 долларов

Спотовые цены на газ в Европе 13 декабря 2021 года приблизились к отметке 1 400 долларов за тысячу кубометров. В последний раз на этом уровне газ торговался в октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Сегодня утром цены на газ на хабе TTF в Нидерландах поднялась до отметки 1 381 доллар за тысячу кубометров. Но на данный момент рост замедлился, и газ торгуется в районе 1 350 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ на бирже превысили 1 300 впервые с октября текущего года.
Отметим, цены резко пошли вверх на фоне заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что газопровод "Северный поток-2" пока не может быть введен в эксплуатацию, поскольку не соответствует европейским правилам.
Согласно прогнозам Национального банка Украины, средняя цена на газ в 2022 году будет около 460 долларов за тысячу кубометров.