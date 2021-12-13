Ціни на газ в Європі вперше з жовтня наблизилися до 1 400 доларів

Спотові ціни на газ в Європі 13 грудня 2021 року наблизилися до позначки 1 400 доларів за тисячу кубометрів. Востаннє на цьому рівні газ торгувався в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Сьогодні вранці ціни на газ на хабі TTF в Нідерландах піднялася до позначки 1 381 долар за тисячу кубометрів. Але на даний момент зростання сповільнилося, і газ торгується в районі 1 350 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ на біржі перевищили 1 300 вперше з жовтня поточного року.