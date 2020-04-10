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Цены на газ в Европе упали до минимума за 10 лет из-за коронавируса

Новости » Финансовый кризис 2020     10.04.2020 - 14:08
Цены на газ в Европе упали до минимума за 10 лет из-за коронавируса
Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Снижение экономической активности привело к падению спроса на энергию

Цены на газ в Европе опустились до минимума с 2009 года, поскольку закрытие границ и борьба с распространением COVID-19 снизили спрос на энергию. Об этом свидетельствуют данные основных европейских бирж.

В частности, на нидерландском газовом хабе TTF спотовые цены упали до 7,05 евро за МВт ч (около 79 долларов за 1 тыс. кубометров), что более на 50% ниже, чем года назад.

Кроме того, цены на Европейской энергетической бирже (EEX) упали до 7,37 евро за МВт ч.

Как отметил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, цена на газ находится на исторических минимумах. "Лучшее время промпотребителям фиксировать цену и создавать собственный запас газа в ПХГ", - написал он на свой странице в Facebook.

Цены на газ в Европе упали до минимума за 10 лет из-за коронавируса

При этом европейские хранилища природного газа заполнены на 54%, что на 11 процентов больше, чем в прошлом апреле.

Цены на природный газ на мировых рынках продолжали снижаться в течение марта из-за пандемии коронавируса, что привело к падению спроса на все источники энергии. Потребление электроэнергии в Италии упало чуть более чем на 20%, во Франции - на 17%, а в Испании - на 11%.

Еще одной причиной падения цен на газ стало снижение цен на нефть, которые упали с начала года примерно на 50%.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составила 153,6460 долларов или 4 163,7385 грн за 1 тысячу кубометров.

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