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Ціни на газ в Європі впали до мінімуму за 10 років через коронавірус

Новини » Фінансова криза 2020     10.04.2020 - 14:08
Ціни на газ в Європі впали до мінімуму за 10 років через коронавірус
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зниження економічної активності призвело до падіння попиту на енергію

Ціни на газ в Європі опустилися до мінімуму з 2009 року, оскільки закриття кордонів і боротьба з поширенням COVID-19 знизили попит на енергію. Про це свідчать дані основних європейських бірж.

Зокрема, на нідерландському газовому хабі TTF спотові ціни впали до 7,05 євро за МВт год (близько 79 доларів за 1 тис. кубометрів), що більш ніж на 50% нижче, ніж рік тому.

Крім того, ціни на Європейській енергетичній біржі (EEX) впали до 7,37 євро за МВт ч.

Як зазначив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, ціна на газ знаходиться на історичних мінімумах. "Кращий час промспоживачам фіксувати ціну і створювати власний запас газу в ПСГ", - написав він на свій сторінці в Facebook.

Ціни на газ в Європі впали до мінімуму за 10 років через коронавірус

При цьому європейські сховища природного газу заповнені на 54%, що на 11 відсотків більше, ніж у минулому квітні.

Ціни на природний газ на світових ринках продовжували знижуватися протягом березня через пандемію коронавірусу, що призвело до падіння попиту на всі джерела енергії. Споживання електроенергії в Італії впало трохи більше ніж на 20%, у Франції - на 17%, а в Іспанії - на 11%.

Ще однією причиною падіння цін на газ стало зниження цін на нафту, які впали з початку року приблизно на 50%.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у березні 2020 року склала 153,6460 доларів або 4 163,7385 грн за 1 тисячу кубометрів.

Ціни на імпортний газ у березні прискорили падіння "Газпром" втратив половину експортних доходів
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