UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Цены на газ в Европе упали на 10% после рекордного роста

Автор: Александр Белоус

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 16 сентября упала на 10% до 780 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на бирже ICE Futures снижается после того, как накануне она поднялась до рекордных 960 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена нефти марки Brent находится выше 75 долларов за баррель. Нефть находит поддержку в резком росте европейских цен на электроэнергию, которые резко выросли из-за таких факторов, как низкие запасы газа и более низкие, чем обычно, поставки газа с территории России.

Напомним, стоимость импортного природного газа в Украине в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров. Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7%, по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%.

Базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ