Цены на газ в Европе резко выросли на фоне шантажа "Газпрома"

Цены на газ в Европе резко выросли после заявления "Газпрома" о сокращении поставок по "Северному потоку". Газ подорожал на 10% до 2300 долларов впервые с 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE .

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 220 євро за МВт·ч (около 2 300 долларов за 1 тыс. кубометров).

Ранее российский газовый монополист "Газпром" заявил, что сокращает поставки газа в Европу через трубопровод "Северный поток". Утром 27 июля они упали до 20% от проектной мощности (33 млн кубометров в сутки).