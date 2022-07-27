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Цены на газ в Европе резко выросли на фоне шантажа "Газпрома"

Фото: газ в Европе продолжает дорожать (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на газ в Европе резко выросли после заявления "Газпрома" о сокращении поставок по "Северному потоку". Газ подорожал на 10% до 2300 долларов впервые с 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 220 євро за МВт·ч (около 2 300 долларов за 1 тыс. кубометров).

Ранее российский газовый монополист "Газпром" заявил, что сокращает поставки газа в Европу через трубопровод "Северный поток". Утром 27 июля они упали до 20% от проектной мощности (33 млн кубометров в сутки).

Вместе с тем страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой.

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Цена на газ