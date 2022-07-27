Ціни на газ в Європі різко зросли на тлі шантажу "Газпрому"

Ціни на газ в Європі різко зросли після заяви "Газпрому" про скорочення поставок по "Північному потоку". Газ подорожчав на 10% до 2300 доларів вперше з 8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE .

Ціна серпневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 220 євро за МВт·год (близько 2 300 доларів за 1 тис.кубометрів).

Раніше російський газовий монополіст " Газпром "заявив, що скорочує поставки газу в Європу через трубопровід"Північний потік". Вранці 27 липня вони впали до 20% від проектної потужності (33 млн кубометрів на добу).