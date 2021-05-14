Цены на бензин замедлили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,47 гривен за литр (+0,03 гривен), на бензин А-95 - 29,48 гривен за литр (+0,03 гривен), на дизельное топливо - 28,36 гривен за литр(+0,04 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, Кабинет министров ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривен за литр, бензинов - 30,22 гривен за литр.

По данным Госстата, в апреле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 16,4% до 27,7 гривен за литр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельное топливо - на 16,8% до 28,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 24,9% до 15,9 гривен за литр.