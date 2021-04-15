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Цены на бензин возобновили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 13:43
Цены на бензин возобновили рост: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин перешли к росту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,58 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,26 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,79 гривен за литр (+0,01 гривен).

Цены на бензин возобновили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривен, дизельное топливо - на 15,7% до 27,8 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. По данным министерства, стоимость стабилизировалась в последние недели.

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