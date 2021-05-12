Цены на бензин ускорили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 11 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,33 гривен за литр (+0,24 гривен), на бензин А-95 - 29,34 гривен за литр (+0,24 гривен), на дизельное топливо - 28,29 гривен за литр(+0,00 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, Кабинет министров Украины ввел обязательное декларирование повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо более чем на 1%. Перечень социально значимых товаров, которые подлежать декларированию, дополнен бензином марок А-92 и А-95, а также дизельным топливом. О росте цен необходимо сообщать за 20 дней.

Как сообщало РБК-Украина, рост цен на бензин возобновился в начале мая. В частности, сразу после выходных, стоимость топлива выросла на 20 копеек. Затем рост цен продолжился. В итоге цена бензина А-95 поднялась на 70 копеек за литр.