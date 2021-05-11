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Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин на 1%

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 14:38
Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин на 1% Фото: повышение цен на бензин на 1% необходимо декларировать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины ввел обязательное декларирование повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо более чем на 1%. О росте цен необходимо сообщать за 20 дней.

Постановление №450 от 29 марта 2021 года обнародовано на Правительственном портале.

Перечень социально значимых товаров, которые подлежать декларированию, дополнен бензином марок А-92 и А-95, а также дизельным топливом.

"Декларирование изменения розничных цен на бензины марок А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется субъектом хозяйствования относительно объекта (заведения) розничной торговли в случае увеличения розничной цены товара на 1 процент и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, в начале мая в Украине возобновился рост цен на бензин. В частности, сразу после выходных, стоимость топлива выросла на 20 копеек. Затем рост цен продолжился. В итоге цена бензина А-95 поднялась на 45 копеек за литр.

Напомним, в апреле 2020 года Кабинет министров ввел декларирование цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость. Постановлением Кабмина № 341 от 22 апреля 2020 года установлен следующий перечень продовольственных товаров, имеющих социальную значимость: крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5 % (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная негазированная, масло сливочное жирностью 72,5%.

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