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Цены на бензин в Украине: топливо дорожает на АЗС

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 13:54
Цены на бензин в Украине: топливо дорожает на АЗС Фото: АЗС (a95.ua)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 18 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Автогаз подорожал на 10 копеек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 27,36 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,37 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,77 гривен за литр(+0,01 гривен), на автогаз - 15,52 гривен за литр (+0,10 гривен).

Как писало РБК-Украина, подъем цен на нефть в мире за последние месяцы привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине. Участники рынка, опрошенные РБК-Украина, единогласно уверяют, что подорожание топлива на заправках напрямую связано с ростом стоимости нефти. Снижение стоимости нефти, а также укрепление курса гривны к доллару может вызвать обратную тенденцию.

Напомним, под данным Минэкономики, на 29 января 2021 года средняя цена бензина марки А-95 в Украине составила 25,94 гривен за литр. С июня прошлого года цена выросла на 19%, или на 4,08 грн за литр.

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