Цены на бензин в Украине: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал на 2 копейки.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 27,35 гривен за литр, на бензин А-95 - 28,36 гривен за литр, на дизельное топливо - 27,76 гривен за литр, на автогаз - 15,41 гривен за литр (+0,02 гривны).

Как писало РБК-Украина, подъем цен на нефть в мире за последние месяцы привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине. Участники рынка, опрошенные РБК-Украина, единогласно уверяют, что подорожание топлива на заправках напрямую связано с ростом стоимости нефти. Снижение стоимости нефти, а также укрепление курса гривны к доллару может вызвать обратную тенденцию.

Напомним, под данным Минэкономики, на 29 января 2021 года средняя цена бензина марки А-95 в Украине составила 25,94 гривен за литр. С июня прошлого года цена выросла на 19%, или на 4,08 грн за литр.