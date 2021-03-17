Ціни на бензин в Україні: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 17 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подорожчав на 2 копійки.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 27,35 гривень за літр, на бензин А-95 - 28,36 гривень за літр, на дизельне паливо - 27,76 гривень за літр, на автогаз - 15,41 гривень за літр (+0,02 гривні).

Як повідомляло РБК-Україна, підйом цін на нафту у світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Учасники ринку, опитані РБК-Україна, одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, на 29 січня 2021 року середня ціна бензину марки А-95 в Україні склала 25,94 гривень за літр. З червня минулого року ціна зросла на 19%, або на 4,08 грн за літр.