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Ціни на бензин в Україні: скільки коштує паливо на АЗС

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 14:04
Ціни на бензин в Україні: скільки коштує паливо на АЗС Фото: АЗС (a95.ua)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 17 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подорожчав на 2 копійки.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 27,35 гривень за літр, на бензин А-95 - 28,36 гривень за літр, на дизельне паливо - 27,76 гривень за літр, на автогаз - 15,41 гривень за літр (+0,02 гривні).

Як повідомляло РБК-Україна, підйом цін на нафту у світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Учасники ринку, опитані РБК-Україна, одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, на 29 січня 2021 року середня ціна бензину марки А-95 в Україні склала 25,94 гривень за літр. З червня минулого року ціна зросла на 19%, або на 4,08 грн за літр.

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