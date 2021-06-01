Цены на бензин стабильны в начале июня: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз также стабилен.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,17 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,93 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,35 гривен за литр (0,01 гривен), на автогаз - 15,71 гривен за литр (0,00 гривен).

Отметим, цены на нефть выросли во вторник, 1 июня, а цена на нефть марки Brent достигла 71 доллара и торгуется на самом высоком уровне с марта.

Напомним, Беларусь может прекратить поставки бензина А-95 в Украину с июня. Однако, как заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, возможное прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси может привести лишь к кратковременной турбулентности на рынке. Но Украина способна замесить импорт, а также нарастить выпуск на собственных заводах.