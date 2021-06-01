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Цены на бензин стабильны в начале июня: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Вторник 01 июня 2021 13:55
Цены на бензин стабильны в начале июня: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин прекратили рост (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз также стабилен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин стабильны в начале июня: сколько стоит топливо на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,17 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,93 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,35 гривен за литр (0,01 гривен), на автогаз - 15,71 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабильны в начале июня: сколько стоит топливо на АЗС

Отметим, цены на нефть выросли во вторник, 1 июня, а цена на нефть марки Brent достигла 71 доллара и торгуется на самом высоком уровне с марта.

Напомним, Беларусь может прекратить поставки бензина А-95 в Украину с июня. Однако, как заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, возможное прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси может привести лишь к кратковременной турбулентности на рынке. Но Украина способна замесить импорт, а также нарастить выпуск на собственных заводах.

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