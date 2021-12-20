Цены на бензин стабильны на АЗС, автогаз дорожает

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 20 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подрожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,48 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 29,46 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 19,06 гривен за литр (+0,01 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: