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Цены на бензин стабильны, автогаз дорожает

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Украина, Вторник 03 августа 2021 15:11
Цены на бензин стабильны, автогаз дорожает Фото: автогаз подорожал на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 3 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин стабильны, автогаз дорожает

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,24 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,45 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 16,88 гривен за литр (+0,02 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабильны, автогаз дорожает

Напомним, Кабинет министров с 15 мая вел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Минэкономики 22 июля обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.

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АЗС цены на бензин
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