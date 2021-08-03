Цены на бензин стабильны, автогаз дорожает
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 3 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал на 2 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,24 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,45 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 16,88 гривен за литр (+0,02 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Напомним, Кабинет министров с 15 мая вел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.
Минэкономики 22 июля обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.